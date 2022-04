Ukraine : les combats s'intensifient dans l'est, mais la vie continue à Kharkiv

01:25

Alors que les combats s'intensifient dans l'Est de l'Ukraine avec des bombardements incessants, la ville de Kharkiv est particulièrement visée. Les civils trouvent pourtant des solutions pour survivre, trouver de l'eau et de la nourriture, et s'entraider.