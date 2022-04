En Géorgie, la guerre en Ukraine ravive les craintes d'une agression russe

02:12

Vidéo par : Elena VOLOCHINE

L'émotion est vive à Tbilissi, capitale de la Géorgie, alors que l'Ukraine s'apprête à rentrer dans le troisième mois de conflit. En 2008, la Géorgie a déjà connu la guerre et l'agression russe, et si l'Ukraine tombe aux mains de Vladimir Poutine, les Georgiens ont peur d'être les prochains. Des associations décident alors de se battre contre les fausses informations, en traquant les faux contenus et la propagande russe, pour protéger au mieux la population.