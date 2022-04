Grande-Bretagne/Inde : accord de sécurité et de défense conclu entre B. Johnson et N. Modi

La Grande-Bretagne et l'Inde ont conclu un partenariat «nouveau et élargi» en matière de défense et de sécurité, vendredi 22 avril à New Delhi. Le nouveau partenariat est «un engagement de plusieurs décennies», a souligné Boris Johnson, saluant la relation qui unit «l'une des plus anciennes démocraties, et l'Inde, certainement la plus grande démocratie».