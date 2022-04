Mark Karpelès, le "baron" déchu du bitcoin, lance une agence de notation des cryptomonnaies

Mark Karpelès était le patron de Mt Gox, la première grosse plateforme de bitcoin au début des années 2010. Il a été condamné par la justice japonaise pour avoir organisé le pillage de sa plateforme, avec un piratage, avant, huit ans plus tard, d'être innocenté. Il veut revenir sur le devant de la scène de la scène des cryptomonnaies et se racheter en lançant une agence de lutte contre les fraudes. Constantin Simon et Louis Belin, correspondants de France 24 au Japon, l'ont rencontré.