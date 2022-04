Nigeria : au moins 100 morts dans l'explosion d'une raffinerie de pétrole illégale

03:34

Vidéo par : FRANCE 24

Une explosion dans une raffinerie de pétrole illégale, dans l'État de Rivers au Nigeria, a fait plus de 100 morts dans la nuit de vendredi à samedi, d'après un responsable gouvernemental et une ONG. Un feu s'est déclaré dans la soirée et s'est vite propagé aux deux réservoirs de la raffinerie. Chinwe Ossondu, correspondante de France 24 au Nigeria, livre les dernières informations sur ce drame.