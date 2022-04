Macron réélu président : les réactions dans la presse nationale et internationale

Vidéo par : Nabia MAKHLOUFI

Le président sortant a été réélu pour cinq ans de plus avec 58,8 % des voix, dimanche, face à Marine Le Pen (41,2 %). Une victoire obtenue grâce à un "front républicain" plus fragile que jamais et qui pourrait ne plus tenir dans cinq ans.