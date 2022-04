Présidentielle 2022 : forte fréquentation des bureaux de vote à Paris pour éviter l'attente

Les Français ont commencé à voter dimanche 24 avril pour élire leur prochain président et choisir, comme en 2017, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dans la métropole, les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures, et certains connaissent une forte fréquentation pour éviter les heures de queues expérimentées il y a 15 jours, lors du premier tour.