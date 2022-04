Législatives : "La présidentielle n'a pas créé de nouvelles alliances"

05:20

Cinquante jours pour une nouvelle campagne. Ce délai inédit entre la présidentielle et le premier tour des législatives, qui aura lieu le 12 juin, a des allures de course de fond mais les opposants en chef, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon l'ont débuté au sprint. L'analyse de Stéphane Wahnich, chercheur en communication politique.