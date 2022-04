Macron réélu : à Marseille, le 3ème tour est lancé

01:49

Vidéo par : FRANCE 2

Après la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen, finaliste battue, et Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour, ont lancé la course aux élections législatives des 12 et 19 juin.