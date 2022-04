Macron réélu : qui sont les candidats évoqués pour former le futur gouvernement ?

01:31

Vidéo par : FRANCE 3

Quel Premier ministre, quel gouvernement et quels conseillers à l'Elysée? Le casting, qu'Emmanuel Macron compte finaliser entre le 2 et le 10 mai, sera la clé de l'orientation du nouveau quinquennat, souligne l'entourage du chef de l'Etat. Et des noms circulent déjà...