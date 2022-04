Rivalité sino-américaine, yuan versus dollar : la guerre des monnaies bat son plein

11:54 L'Entretien de l'intelligence économique. © France 24

Vidéo par : Ali LAIDI

La Chine conteste la suprématie du billet vert américain, et les atouts de l'Empire du Milieu – notamment son avance dans la numérisation du yuan – ont de quoi inquiéter Washington. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Michel Aglietta, professeur émérite à l'université Paris-Nanterre. Son dernier livre co-écrit avec Guo Bai et Camille Macaire, "La course à la suprématie monétaire : à l'épreuve de la rivalité sino-américaine" (Éd. Odile Jacob), vient de paraître.