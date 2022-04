Guerre en Ukraine - discours de Lloyd Austin : "La machine est en marche"

06:16 © France 24

Vidéo par : Gauthier RYBINSKI

Lloyd Austin, secrétaire à la Défense des États-Unis, a tenu une conférence de presse au sujet de la guerre en Ukraine. Il a réaffirmé vouloir armer l'Ukraine pour "finir cette guerre". "Jusqu'ici, c'était la Russie qui tenait des propos plus qu'audacieux sur l'éventualité d'une troisième guerre mondiale, analyse Gauthier Rybinski. On a eu l'impression que l'Occident était un peu timide, et prenait des coups avant de riposter. Là, il y a une manière de faire comprendre que cette machine d'aide à l'Ukraine est en marche."