Climat : '63 milliardaires en France émettent autant de CO2 que 50% de la population'

Afin d'évaluer l'ampleur de la crise climatique, FRANCE 24 reçoit Camille Étienne, militante écologiste. Dans sa lutte, elle pointe du doigt les dirigeants politiques et économiques : "ce qui [leur] manque, en tout cas, vraiment, c'est de l'humilité. Pourquoi? C'est parce que c'est très compliqué pour eux d'intégrer que l'homme ne va pas être capable de tout sauver par son génie, par sa technologie. Il va vraiment falloir être dans la sobriété énergétique. Il va vraiment falloir regarder les solutions que nous offre la nature. Il va vraiment falloir mettre une pause et ralentir, et ça c'est extrêmement difficile pour des personnalités qui sont nées dans cette idée d'une croissance infinie, d'une puissance totale. Je pense qu'il y a vraiment une question, même philosophique, à résoudre".