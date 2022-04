Mali : détérioration des relations entre Bamako et Paris

La junte militaire au pouvoir à Bamako accuse l'armée française d'espionnage et de subversion après la diffusion par l'état-major français de vidéos tournées par un drone à proximité d'une base du centre du Mali récemment restituée par la France. Les autorités ont "constaté depuis le début de l'année plus de cinquante cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises", a annoncé un communiqué du gouvernement de Bamako. Pour évoquer la crise entre Bamako et Paris, FRANCE 24 reçoit Niagalé Bagayoko, Présidente de l'African Security Sector Network (ASSN). D'après cette spécialiste, "on se situe dans une guerre d'influence entre, d'une part, la France et le Mali qui sont dans une relation diplomatique extrêmement détériorée" et d'autre part, un affrontement qui existe également "à distance entre la France et la Russie".