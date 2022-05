Climat : des chaleurs historiques en Inde et au Pakistan causent des coupures d'électricité

01:03

L'Inde et le Pakistan sont en proie à des vagues de chaleur exceptionnelles cette année, avec des pointes à 50°C par endroits, ce qui entraîne des pénuries d'eau, des coupures d'électricité et des incendies. Des écoles ont également dû fermer, et les services médicaux sont sur le pied de guerre.