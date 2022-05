Liberté de la presse : censure et guerre de communication en Russie

03:18

Le 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de la presse, l'occasion pour France 24 de rappeler aux pays du monde entier que le droit d'informer et le droit à la liberté d'expression sont essentiels. La guerre en Ukraine a renforcé le manque de transparence et la manipulation des informations, notamment du côté russe, où conflit ukrainien rime avec censure et propagande, comme l'explique Bruno Daroux.