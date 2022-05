Mode : défilé de stars et extravagance au gala du Met à New York

01:39

Près de 400 stars mondiales de la mode, du cinéma, de la musique et des réseaux sociaux étaient invitées au gala du Metropolitan Museum of Art sur le thème de l’âge d’or américain de la fin du XIXe siècle. L'événement a pu se tenir, après deux ans d'annulation à cause du Covid, mais en coulisses, la fronde s'organise alors que les salariés du groupe Vogue dénoncent leurs mauvaises conditions de travail.