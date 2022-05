En Éthiopie, les enfants sont les premières victimes de la sécheresse

Une sécheresse sans précédent touche la corne de l'Afrique, et particulièrement certaines régions d'Ethiopie. Il est de plus en plus dur de trouver de la nourriture, et le bétail devient un enjeu de survie tel que les enfants sont parfois délaissés par les parents. Environ 6 millions d'Ethiopiens sont dans un état de "grave insécurité alimentaire", alerte l'ONU.