En Autriche, l'angoisse des Tchétchènes toujours traqués par la Russie

20 ans après la guerre, Moscou traque toujours les Tchétchènes en Europe © AFP

Vidéo par : Héloïse MÉLAN

Leur capitale Grozny a subi le même sort que Marioupol, écrasée sous les bombes russes. Plus de deux décennies après, les Tchétchènes réfugiés en Europe vivent toujours dans la peur de Moscou, notamment en Autriche. Beaucoup de Tchétchènes ne sont pas naturalisés, et craignent l'extradition et les persécutions, alors que l'Union européenne durcit ses politiques d'asile.