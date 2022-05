Reportage : les veuves laissées par la politique antidrogue de Rodrigo Duterte aux Philippines

02:15

Les Philippins votent pour élire leur nouveau président. Selon la constitution des Philippines, le président actuel Rodrigo Duterte n'a pas le droit de se représenter malgré une popularité record. Il quitte donc le pouvoir après six années d'une présidence controversée. Ce "président cow-boy" aura marqué ce pays de 110 millions d'habitants mais aussi le monde entier par ses provocations et ses méthodes, notamment sa grande campagne anti-drogue, la mesure phare de son mandat. Ce nettoyage baptisé "double-canon" ("operation double-barrel") aura occasionné des milliers de meurtres extra-judiciaires. Depuis 2016, 7 000 personnes ont été éliminées selon la police, près de 30 000 selon les associations… À la veille des élections, les reporters de France 24, Constantin Simon, Aruna Popuri et Alma Enriquez, sont allés rencontrer les veuves du président Duterte à Manille.