Guerre en Ukraine : avec les soldats ukrainiens sur la ligne de front d'Izioum

02:36

Vidéo par : Tarek KAI

Les combats font toujours rage dans l'est et le sud de l'Ukraine, mais une sorte de "normalisation" se met en place à Kiev, où sont revenus près des deux tiers des habitants et où les dirigeants européens multiplient les visites de soutien.