Japon : les "Vtubers", stars virtuelles de YouTube et Twitch, ont la cote

Japon : les "Vtubers", stars virtuelles de YouTube et Twitch, ont la côte AFP - CHARLY TRIBALLEAU

Vidéo par : Laura MOUSSET Suivre

C'est un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur au Japon. Les Youtubeurs virtuels appelés "Vtubers" animent des communautés de milliers de fans grâce à des personnages virtuels (des avatars) auxquels ils prêtent leur voix et leurs mouvements. Les Vtubers forment aujourd'hui une lucrative industrie et certaines chaînes rapportent des milliers voire des millions d’euros par an.