Sénégal : prison avec sursis pour trois sages-femmes après la mort d'une femme enceinte

Modou Mboup, mari d'Astou Sokhna © AFP

Vidéo par : Samia METHENI Suivre

Un tribunal sénégalais condamne trois sages-femmes à six mois de prison avec sursis pour "non assistance à personne en danger", après le décès dans un hôpital public d'une femme enceinte ayant attendu une césarienne et dont le sort tragique a ému le pays. Modou Mboup, mari de la femme enceinte décédée à l'hôpital, se dit "déçu de cette décision" de jugement.