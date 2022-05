États-Unis : deuxième attaque en deux jours, un mort en Californie après la fusillade à Buffalo

Une personne d'origine taïwanaise est morte et quatre autres ont été grièvement blessées dans une fusillade dans une église en Californie dimanche 15 mai, selon la police et les autorités de Taipei, au lendemain d'une tuerie à Buffalo, dans l'Etat de New York qui a fait dix morts.