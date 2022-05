Côte d’Ivoire : des claviers de vieux téléphones transformés en œuvres d’art

A Bingerville, dans l'atelier de Désiré Monou Koffi © France24

Artiste "écolo et engagé", l'Ivoirien Désiré Mounou Koffi donne une seconde vie à de vieux téléphones portables en intégrant leur clavier dans des toiles colorées. Il expose ses œuvres à Abidjan jusqu'en juillet et participera à la programmation "Off" de la Biennale de Dakar à partir du 19 mai.