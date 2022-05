Liban : 41% de participation pour les premières élections législatives depuis la crise de 2019

01:54

Les Libanais attendaient lundi les résultats des élections législatives qui devaient maintenir le statu quo en faveur d'une classe politique accusée de corruption et d'incompétence, et tenue pour responsable d'une crise socio-économique inédite. Les groupes d'opposition espéraient obtenir plusieurs sièges, et les premiers résultats semblent confirmer cette tendance. Seulement 41% des libanais inscrits sur les listes électorales se sont rendus aux urnes.