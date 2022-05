Roumanie : sauvés de l’euthanasie, des chiens cherchent une nouvelle vie en France

06:23 En Roumanie, tout chien errant déposé en fourrière et non réclamé après 14 jours peut être euthanasié. © Mandi Heshmati

Vidéo par : Mandi HESHMATI

En Roumanie, depuis 2013, la loi autorise l’euthanasie de tout chien errant déposé en fourrière et non réclamé après 14 jours. Cette décision a été prise après la mort d’un enfant, mordu par un canidé. La capitale Bucarest est désormais complètement vidée de ses chiens errants. Beaucoup de Roumains voient ces animaux comme des nuisibles : il y a donc très peu d’adoptions dans le pays. Alors depuis 2014, l’association Remember me recueille des chiens roumains dans son refuge, et les fait adopter à l’étranger, principalement en France.