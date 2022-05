Guerre en Ukraine : malgré la fin des bombardements, les habitants du métro de Kharkiv n'osent pas sortir

La Russie concentre ses efforts dans l'est et le sud de l'Ukraine, après avoir échoué à prendre Kiev et Kharviv dans le nord. Les forces armées ukrainiennes continuent de faire des progrès dans la région de Kharkiv mais pour les Ukrainiens, l'angoisse demeure. La population reste terrée dans le métro.