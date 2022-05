Kylian Mbappé reste à Paris : les explications de ce choix

07:13 L'attaquant français Kylian Mbappé, qui a longtemps hésité à partir au Real Madrid, a confirmé samedi 21 mai qu'il restait au Paris SG. © AFP

Courtisé assidument par le Real Madrid, le champion du monde a finalement prolongé son contrat au Paris SG qui, plus que jamais, rêve de remporter avec lui sa première Ligue des champions. La Liga a annoncé son intention de déposer une "plainte" contre le PSG auprès de l'UEFA.Explications avec le journaliste de RMC, Daniel Riolo.L'annonce a mis fin à un feuilleton de plusieurs mois : l'attaquant français Kylian Mbappé, qui a longtemps hésité à partir au Real Madrid, a confirmé samedi 21 mai qu'il restait au Paris SG."Je suis très content de rester en France, à Paris, dans ma ville. J'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus faire, jouer au foot et gagner des trophées", a-t-il déclaré devant le public du Parc des princes. À ses côtés, le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, a officialisé la prolongation jusqu'en 2025 du contrat de la superstar.