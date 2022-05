France : le nouveau gouvernement déjà fragilisé par des accusations de viol à l'égard de Damien Abad

01:24

Le nouveau ministre des Solidarités Damien Abad se retrouve confronté à des accusations de viols datant de 2010 et 2011, révélées par Mediapart et qu'il a contestées dimanche 22 mai "avec la plus grande force". Cela fragilise déjà le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, à peine nommé. Le parquet de Paris étudie les faits avant l'éventuelle ouverture d'une enquête.