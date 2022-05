Iran: Gardien de la Révolution tué, "un signe des fissures qui traversent l'appareil de sécurité"

Un colonel des Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran, a été "assassiné" dimanche 22 mai par balle dans l'est de Téhéran. Un tel acte n'avait pas eu lieu à l'encontre du pouvoir depuis 2020, ce qui montre la "fissure" qui entame "l'appareil de sécurité" du régime, selon Clément Therme, chercheur à l'Institut international d'études iraniennes, et directeur de l'ouvrage "L’Iran et ses rivaux, Entre nation et révolution".