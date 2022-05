Affaire Damien Abad : "il n'y a aucune nuance, tout le monde est derrière lui"

07:30

Vidéo par : Audrey RACINE

Les accusations de viols relayées dans la presse à l'encontre du nouveau ministre Damien Abad relancent la question des dispositifs de prévention mis en place par les partis politiques. Pour évoquer l'Affaire Abad et le phénomène des violences sexistes et sexuelles dans la vie politique, FRANCE 24 reçoit Léa Chamboncel, éditorialiste politique et autrice de "Plus de femmes en politique !". D'après elle, "il n'y a aucune nuance, tout le monde est derrière lui". Elle estime que "personne ne remet en question sa parole à aucun moment". Afin d'illustrer cette réalité discriminatoire à l'encontre des femmes qui existe dans l'Assemblée Nationale, Madame Chamboncel fait référence à une étude menée en 2019 qui constate "qu'une femme collaboratrice parlementaire sur cinq [dit] avoir subi une agression sexuelle".