Au Nigeria, les transports publics passent à l'électrique

L'entrepreneur nigérian Mustapha Gajibo a transformé des minibus à essence en véhicules électriques dans son atelier, mais il va maintenant plus loin en construisant de toutes pièces des bus alimentés par des batteries solaires, dans le but de promouvoir les énergies propres et de réduire la pollution.