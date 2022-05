Niger : Boko Haram menace le retour des réfugiés nigérians

02:28

Vidéo par : Harold GIRARD

C’est un retour qui pose de plus en plus question, celui des réfugiés nigérians dans leur pays. Les autorités locales du nord-est du Nigéria encouragent leurs ressortissants à revenir sur leur terre, malgré la menace toujours présente de Boko Haram dans la zone. Le Niger, le Nigéria et le HCR sont en phase de finalisation d’un accord pour organiser ce retour mais déjà, plusieurs milliers de nigérians passent la frontière.