Guerre en Ukraine : le point sur l'offensive russe dans le Donbass

04:51 © France 24

Vidéo par : Bilal TARABEY

La Russie veut consolider ses gains territoriaux dans l'est et le sud de l'Ukraine avant toute solution négociée. Elle pilonne depuis plusieurs jours la ville de Severodonetsk. L'armée russe tente d'encercler la ville et celle voisine de Lyssytchansk, a indiqué à Washington un haut-responsable du Pentagone. "Nous pensons que les forces russes ont pu s'emparer de la majeure partie du nord-est de Severodonetsk, même si des combats sont toujours en cours", a-t-il déclaré.