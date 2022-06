Chaos au Stade de France : une responsable des supporteurs de Liverpool raconte

La finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid a viré au fiasco au stade de France ce samedi 28 mai. Que s’est-il vraiment passé ? Camélia Abdennbi, responsable de la communication du club des supporters français de Liverpool, présente au stade et invitée sur France 24, met en cause « une mauvaise gestion » et affirme que « Liverpool n’a pas laissé ses supporters dans la nature ». Précisions.