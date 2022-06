Jubilé d'Elizabeth II : les Britanniques se préparent à fêter les 70 ans de règne de leur reine

Avec force fanfares et fêtes, les Britanniques célèbrent à partir de jeudi les 70 ans de règne de la reine Elizabeth, moment historique pour une monarque immensément populaire mais de plus en plus absente pour raisons de santé.