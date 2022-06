Jubilé de la reine : quel avenir pour la monarchie après Elizabeth II ?

01:14

Ce jeudi 2 juin 2022 marque l’ouverture des festivités du jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Elles dureront jusqu’au dimanche 5 juin. Avec 70 ans de règne, il s’agit d’une longévité exceptionnelle pour un souverain britannique. Mais à 96 ans et avec une santé de plus en plus dégradée, la question de sa succession se pose désormais.