100 jours d'offensive russe : "les Ukrainiens attendent des armes modernes pour espérer gagner la guerre"

02:35

Vidéo par : Jonathan WALSH

La guerre en Ukraine entre vendredi dans sa centième journée. Les combats sont de plus intenses dans la région du Donbass (est) et sa ville stratégique de Severodonetsk. Notre envoyé spécial Jonathan Walsh est à Kherson et rapporte que les 'Ukrainiens attendent des armes modernes pour espérer gagner la guerre".