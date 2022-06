Le roi des Belges en RD Congo : mémoire et travail de réconciliation au 2e jour de la visite

Le roi Philippe de Belgique a remis mercredi 8 juin à la République démocratique du Congo un masque emporté du temps de la colonisation et décoré un ancien combattant de l'ex-Congo belge, au deuxième jour d'une visite dense en évocation du passé et du délicat travail de réconciliation entre Bruxelles et Kinshasa.