Mali : tensions politiques à Bamako et échec d’une opération contre le groupe Etat islamique

07:21 Le journaliste Wassim Nasr, spécialiste des mouvements jihadistes © France24

Depuis le 4 juin, une coalition du MSA, GATIA et du GTIA8 de l’armée malienne ont initié une expédition pour déloger l’EI d’un de ses bastions à la frontière avec le Niger. Quelques jours plus tard, cette offensive a échoué. De son côté, l’imam Dicko, une des plus influentes figures politiques maliennes, a manifesté des critiques dures et directes vis-à-vis de la junte au pouvoir. Pourquoi maintenant après un long silence ? Les explications du journaliste Wassim Nasr.