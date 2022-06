Une enquête parlementaire replonge l'Amérique dans le chaos de l'assaut du Capitole

Vidéo par : Alice BROGAT

Un homme aux cornes de bison déambulant dans les couloirs du Congrès américain, des élus rampant au sol avec des masques à gaz... l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump, le 6 janvier 2021, a marqué l'Histoire. Mais un an et demi plus tard, une question cruciale demeure sans réponse: quel a été le rôle exact de l'ancien président?