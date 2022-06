Législatives françaises 2022 : "Il y a une dynamique réelle découlant de cette union de la gauche"

Avec 28% d’intentions de vote au premier tour selon Ipsos et Sopra Steria, la NUPES devancerait la République en Marche (27%) et menacerait l’obtention par les macronistes d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale. Jannick Alimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien nous livre son analyse et estime que plusieurs sondages "montrent effectivement une progression extrêmement continue de cette alliance de la gauche" et affirme "l’abstention s’annonce historique".