Mal-être et comportement suicidaire : la jeunesse française en souffrance avec la crise du Covid-19

Hausse du comportement suicidaire et du mal-être chez les jeunes © Héloïse Mélan

Vidéo par : Héloïse MÉLAN

La crise du Covid et les confinements successifs ont renforcé les comportements suicidaires chez les jeunes français, notamment chez les filles. Les associations d'aide et de prévention reçoivent de plus en plus de demandes, comme Phare Enfants-Parents, organisation parisienne qui prend en charge les jeunes dans le mal-être. Consultations psychologiques pour parents et enfants, ligne d'écoute téléphonique, permanences et prévention dans les lycées... Les tabous autour du suicide et le manque de prévention rendent ces actions indispensables, alors que le suicide est la première cause de mortalité chez les 25-34 ans en France.