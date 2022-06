Procès des attentats du 13 novembre : Dernier jour des réquisitions

02:52

Vidéo par : Karim HAKIKI

Les trois représentants du parquet national antiterroriste (Pnat) se sont lancés vendredi dans la conclusion de leur réquisitoire-marathon au procès des attentats du 13-Novembre, six ans et demi après "la soirée d'épouvante" qui a fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. Les précisions de Karim Hakiki.