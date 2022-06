Législatives 2022 : Marine Le Pen en ballotage favorable à Hénin-Beaumont

La finaliste de l’élection présidentielle et candidate à sa réélection, Marine Le Pen, est arrivée largement en tête dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais avec 53,96% des suffrages, mais l'abstention record la prive d'une victoire dès le premier tour des élections législatives. Au niveau national, le Rassemblement national (RN) obtient 19,1% des voix, soit 5,9 points de plus qu'en 2017, mais termine derrière la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes) et la majorité présidentielle. Les précisions de notre envoyé spécial à Hénin-Beaumont, Clovis Casali.