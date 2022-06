Législatives 2022 : Reconquête mis en échec, Éric Zemmour éliminé dès le premier tour dans le Var

02:05

Vidéo par : Ethan HAJJI

Douche froide pour Reconquête!. Eric Zemmour, président du parti d'extrême droite, a été éliminé au premier tour des législatives dans le Var, après être arrivé troisième (23,19%) derrière la députée sortante LREM Sereine Mauborgne (28,51%) et le RN Philippe Lottiaux (24,74%). Au niveau national, Reconquête! ne rassemble que 4% des voix et aucun candidat du parti ne participera au second tour du scrutin. Les détails avec Ethan Hajji depuis Cogolin.