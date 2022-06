Expulsions de migrants vers le Rwanda : "Cela ne freinera jamais les trafics"

08:37 Patrick Baudouin sur le plateau de France 24 © France24

Le gouvernement britannique se montre déterminé à expulser mardi 14 juin vers le Rwanda en charter moins de dix migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. En envoyant des demandeurs d'asile arrivés clandestinement au Royaume-Uni dans ce pays d'Afrique de l'Est, à plus de 6 000 km de Londres, le gouvernement entend dissuader les traversées illégales de la Manche. Patrick Baudouin, avocat et président de la Ligue des droits de l'Homme, était l'invité de France 24 pour évoquer le sujet.