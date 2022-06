Le café au secours de la forêt tropicale du Mozambique

La guerre civile et les conflits récents au Mozambique ont eu un sérieux impact sur l’écosystème, et sur la forêt tropicale. Sur le mont Gorongosa, les communautés autochtones plantent désormais du café, culture jusqu’alors inconnue au Mozambique. Cette nouvelle activité permet une reforestation rapide, créée des emplois et permet au pays d’exporter sa production.