Invasion russe : "il faut vraiment donner les moyens à l’Ukraine de gagner totalement cette guerre"

07:15

Emmanuel Macron s’est rendu en Roumanie pour soutenir les 500 soldats français stationnés sur la base de l’Otan. Il devrait poursuivre son voyage vers la Moldavie et éventuellement se rendre en Ukraine. Visite stratégique ? Nicolas Tenzer, spécialiste de la Russie, enseignant à Sciences Po et directeur de la publication de "Desk Russie", invité de France 24 nous livre son analyse et affirme : "il faut absolument qu’on donne les moyens à l’Ukraine non seulement de se défendre mais également de repousser la Russie des territoires qu’elle occupe depuis 2014".